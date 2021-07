Bergamo | sabato il presidio di solidarietà ai cubani | “Aiutiamoli come hanno fatto loro con noi”

(Di giovedì 22 luglio 2021) “Quando avevamo più bisogno, Cuba è accorsa subito. Ora è Cuba ad aver bisogno di noi, e non può venir meno la nostra riconoscenza”. È del circolo didell’Associazione d’amicizia Italia-Cuba l’idea deldial popolo dell’isola caraibica. La manifestazione è stata organizzata per24 luglio, dalle 16.30 alle 19, in piazza Vittorio Veneto a. “Quando avevamo più bisogno, Cuba è accorsa subito – scrivono gli organizzatori -. Ora è Cuba ad aver bisogno di noi, e non può venir meno la nostra riconoscenza, innanzitutto denunciando e isolando la campagna internazionale che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo sabato

BergamoNews.it

mi aspetto un nuovo successo anche di pubblico, fino a un migliaio di spettatori a rifugio". Perché la Skyraid non è solo una gara ma è una grande opportunità turistica e quindi di rilancio ......24 luglio a San Vito Lo Capo, la grande tavola rotonda organizzata da ARPA Sicilia, ... fondata anel 1985 " in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub. Visite: 13«Nessun limite eccetto il cielo» scriveva Miguel de Cervantes in Don Chisciotte. E sabato sulle nostre Orobie, lo skyrunner Mario Poletti con il suo staff di Fly-Up Sport scrive ...Meteo Bergamo. Previsioni meteo Bergamo, giovedì, 22 luglio: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la gior ...