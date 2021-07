Vaccino, Sileri: “Soglia per dose unica a guariti va estesa a un anno” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Molte persone non si vaccinano perché hanno ancora anticorpi dopo aver avuto il virus 8 mesi fa. E’ chiaro che dobbiamo cambiare quella norma che” prevede la possibilità di fare una dose anti covid unica entro 6 mesi da quando si è avuta l’infezione, e “portare questa Soglia a un anno. Questo il ministero lo farà oggi stesso e fino a un anno” dalla malattia potrà essere fatta una sola dose. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a ‘Tgcom 24’. Sileri ha poi aggiunto che a suo avviso “potrà e dovrà ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Molte persone non si vaccinano perché hancora anticorpi dopo aver avuto il virus 8 mesi fa. E’ chiaro che dobbiamo cambiare quella norma che” prevede la possibilità di fare unaanti covidentro 6 mesi da quando si è avuta l’infezione, e “portare questaa un. Questo il ministero lo farà oggi stesso e fino a un” dalla malattia potrà essere fatta una sola. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, ospite a ‘Tgcom 24’.ha poi aggiunto che a suo avviso “potrà e dovrà ...

