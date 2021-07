Splitgate: l'FPS in cui si 'incontrano' Halo e Portal festeggia 600.000 download durante la beta (Di mercoledì 21 luglio 2021) 1047 Games, gli sviluppatori dello sparatutto online gratuito Splitgate, hanno annunciato che l'open beta del gioco ha superato i 600.000 nuovi giocatori in sei giorni. Per il lancio ufficiale del 27 luglio, Splitgate includerà nuovi contenuti oltre al cross-play su PC, PlayStation 4 e 5, e Xbox di entrambe le generazioni. Sia i veterani che i nuovi giocatori si stanno preparando per la battaglia e lottano per essere al primo posto nelle classifiche, in vista della release 1.0 prevista per il 27 di questo mese. Le recensioni Steam del gioco sono decollate fino a superare le 15.000 valutazioni con una media del 94% "molto positive", ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 luglio 2021) 1047 Games, gli sviluppatori dello sparatutto online gratuito, hanno annunciato che l'opendel gioco ha superato i 600.000 nuovi giocatori in sei giorni. Per il lancio ufficiale del 27 luglio,includerà nuovi contenuti oltre al cross-play su PC, PlayStation 4 e 5, e Xbox di entrambe le generazioni. Sia i veterani che i nuovi giocatori si stanno preparando per la battaglia e lottano per essere al primo posto nelle classifiche, in vista della release 1.0 prevista per il 27 di questo mese. Le recensioni Steam del gioco sono decollate fino a superare le 15.000 valutazioni con una media del 94% "molto positive", ...

Advertising

misteruplay2016 : Splitgate: l’FPS in cui si ‘incontrano’ Halo e Portal festeggia 600.000 download durante la beta - svarioken : ?? Open beta per Splitgate, fps free-to-play che unisce Halo e Portal. PlayStation: • - MantisHD : @Frank78658425 @Splitgate Miglior FPS Arena u.u l'unica cosa che non mi piace che ora nei giochi hanno la fissa di… - Frank78658425 : @MantisHD @Splitgate Quake è religione Quake Champions è ancora molto attivo e ci gioco di tanto in tanto, ancora i… -

Ultime Notizie dalla rete : Splitgate FPS Splitgate parte col piede giusto, l'open beta raggiunge grandi numeri Qualche istante fa, 1047 Games, gli sviluppatori dello sparatutto online gratuito Splitgate , hanno annunciato che l'open beta del proprio nuovo gioco è partita nel migliore dei modi,... il titolo FPS ...

Koch Media Prime Time e IGN Expo: tutti gli annunci più interessanti ... una modalità in prima persona, supporto al cross - play e prestazioni in 4K a 60 fps per le ... Splitgate L'ibrido tra Halo e Portal incontra un nuovo shooter completamente gratuito. Il titolo sarà ...

Splitgate: sbarca su console l'Fps di 1047 Games Tuttosport Splitgate parte col piede giusto, l’open beta raggiunge grandi numeri Con un comunicato recente, i ragazzi di 1047 Games annunciato che il proprio FPS Splitgate è partito decisamente con il piede giusto.

Qualche istante fa, 1047 Games, gli sviluppatori dello sparatutto online gratuito, hanno annunciato che l'open beta del proprio nuovo gioco è partita nel migliore dei modi,... il titolo...... una modalità in prima persona, supporto al cross - play e prestazioni in 4K a 60per le ...L'ibrido tra Halo e Portal incontra un nuovo shooter completamente gratuito. Il titolo sarà ...Con un comunicato recente, i ragazzi di 1047 Games annunciato che il proprio FPS Splitgate è partito decisamente con il piede giusto.