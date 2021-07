Simona Ventura lavorerà con il figlio di Barbara D'Urso: 'Visto le polemiche, vorrei dire che...' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel team di produzione del programma di Simona Ventura compare anche del figlio di Barbara D'Urso. La conduttrice chiarisce su Instagram. Foto: Kikapress, LaPresse Music: 'Summer' from Bensound.com Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel team di produzione del programma dicompare anche deldiD'. La conduttrice chiarisce su Instagram. Foto: Kikapress, LaPresse Music: 'Summer' from Bensound.com

Advertising

raspa90 : RT @tvblogit: Simona Ventura: “La Talpa? Non la farei perché è di Paola Perego. Non tornerò a L’Isola dei Famosi” - Cosmicpolitan_ : RT @tvblogit: Simona Ventura: “La Talpa? Non la farei perché è di Paola Perego. Non tornerò a L’Isola dei Famosi” - TuppenceB2 : @DarkDenic In Sardegna infatti non l'usiamo. Io l'ho sentita per la prima volta qualche anno fa in tv, pronunciata da Simona Ventura ?? - Tele_Visionaro : RT @tvblogit: Simona Ventura: “La Talpa? Non la farei perché è di Paola Perego. Non tornerò a L’Isola dei Famosi” - 95_addicted : Ma Simona Ventura dice sempre le stesse cose nelle interviste? -