Olimpiadi: basket, LaVine termina quarantena, raggiungerà compagni di team Usa a Tokyo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. – (Adnkronos) – Zach LaVine, terzo miglior realizzatore del team Usa durante le amichevoli di avvicinamento al torneo olimpico, ha terminato il suo periodo di quarantena, risultando sempre negativo ai test e scongiurando così grazie all’isolamento il pericolo di contagio per sé e per i suoi compagni di squadra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. – (Adnkronos) – Zach, terzo miglior realizzatore delUsa durante le amichevoli di avvicinamento al torneo olimpico, hato il suo periodo di, risultando sempre negativo ai test e scongiurando così grazie all’isolamento il pericolo di contagio per sé e per i suoidi squadra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

