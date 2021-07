Massimo Adriatici, chi è l’assessore leghista che ha sparato a Voghera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Massimo Adriatici è al centro del dibattito pubblico. Dopo aver causato la morte di un 39enne di origini marocchine con un colpo di pistola esploso in seguito ad una discussione, l’assessore di Voghera ha fatto riemergere dalle ceneri il dibattito legato al tema della legittima difesa. Un perimetro su cui da tempo si scontrano le differenti visioni del centrodestra, soprattutto la frangia più nazionalista guidata da Salvini-Meloni, e il centrosinistra. Il reato contestato a Massimo Adriatici è di “eccesso colposo in legittima difesa”. Per lui l’utilizzo delle armi non è certo una novità ed ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021)è al centro del dibattito pubblico. Dopo aver causato la morte di un 39enne di origini marocchine con un colpo di pistola esploso in seguito ad una discussione,diha fatto riemergere dalle ceneri il dibattito legato al tema della legittima difesa. Un perimetro su cui da tempo si scontrano le differenti visioni del centrodestra, soprattutto la frangia più nazionalista guidata da Salvini-Meloni, e il centrosinistra. Il reato contestato aè di “eccesso colposo in legittima difesa”. Per lui l’utilizzo delle armi non è certo una novità ed ...

petergomezblog : #Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l’assessore alla Sicurezza della Lega Massimo Adriat… - SkyTG24 : Massimo Adriatici, avvocato e assessore alla Sicurezza del Comune di #Voghera, è stato arrestato con l'accusa di av… - rtl1025 : ?? E' stato Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza del Comune di #Voghera (Pavia), a sparare il colpo… - fraxxina : RT @Sulivi: #Voghera Ma in quale modo Massimo Adriatici che ha ucciso Youns El Boussetaoui con un colpo di pistola, può spiegare per quale… - ChiodiDonatella : RT @claudio_2022: Voghera, Matteo Salvini sulla sparatoria: 'Aspettiamo a condannare. La difesa sempre legittima' Con i nostri magistrati… -