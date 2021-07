Il governo sta cedendo ai privati. Solo nazionalizzando tuteliamo le nostre ricchezze (Di mercoledì 21 luglio 2021) Di fronte alla crisi sanitaria e alla crisi ambientale i governi dimostrano la loro debolezza nell’assumere decisioni veramente coerenti. Eclatante è l’atteggiamento di Boris Johnson, il quale, mentre il contagio della variante Delta sta assumendo proporzioni impressionanti, arrivando a 50mila contagi in un Solo giorno, ha celebrato la giornata del Freedom day, cioè dell’eliminazione di qualsiasi tipo di protezione anti-Covid. Con la conseguenza che egli stesso è stato costretto all’isolamento, in quanto in continuo contatto con il ministro della Salute, Sajid Javid, risultato positivo alla variante Delta. Anche il governo italiano ha commesso il grave ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Di fronte alla crisi sanitaria e alla crisi ambientale i governi dimostrano la loro debolezza nell’assumere decisioni veramente coerenti. Eclatante è l’atteggiamento di Boris Johnson, il quale, mentre il contagio della variante Delta sta assumendo proporzioni impressionanti, arrivando a 50mila contagi in ungiorno, ha celebrato la giornata del Freedom day, cioè dell’eliminazione di qualsiasi tipo di protezione anti-Covid. Con la conseguenza che egli stesso è stato costretto all’isolamento, in quanto in continuo contatto con il ministro della Salute, Sajid Javid, risultato positivo alla variante Delta. Anche ilitaliano ha commesso il grave ...

Ultime Notizie dalla rete : governo sta Giustizia, barricate M5s sulla riforma. Pioggia di emendamenti per bloccare la Cartabia ... non perdiamo il treno del Recovery che sta passando, non facciamoci intrappolare in quello che è ... ricordando che 'senza il M5s che vota la riforma della giustizia, penso che il governo sia finito'. ...

L'incredibile Zangrillo insiste: 'Virus clinicamente inesistente, basta allarmismi' "Al Governo c'è una persona stimata come Draghi. Fidiamoci di lui, anche perché decide per conto suo". E il suo paziente più famoso come sta? "Il presidente Berlusconi segue le mie indicazioni e, ...

Il governo sta cedendo ai privati. Solo nazionalizzando tuteliamo le nostre ricchezze Il Fatto Quotidiano Lavoratori iblei a rischio nei settori elettrico, gas e rifiuti Anche l’Ust Cisl Ragusa Siracusa si appella al Governo nazionale affinché abroghi l’articolo 177 del Codice degli appalti, un appello sulla falsa riga di quanto ha già fatto in questi ultimi giorni il ...

Green pass per andare al lavoro. Confindustria: sospensione per i «no vax» In una mail interna la dg di Confindustria Francesca Mariotti propone di aggiornare il protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro imponendo il certificato verde. Spinta per i vaccini. Il leader ...

