Green pass obbligatorio da lunedì per viaggi, spettacoli e sport. Ma niente zona gialla per tutta l'estate (Di mercoledì 21 luglio 2021) Domani il governo Draghi dovrebbe dire sì al decreto che impone anche in zona bianca di esibire il Green pass per spettacoli, viaggi e sport . Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera continua ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Domani il governo Draghi dovrebbe dire sì al decreto che impone anche inbianca di esibire ilper. Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera continua ...

Advertising

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - Dondolino72 : RT @valfurla: Scusate. La badante è Ucraina. Fa tre mesi con visto turistico poi rientra. Dopo qualche mese torna in Italia e fa altri tre… - Giulio29375125 : RT @GuidoDeMartini: ?? GREEN PASS ?? C’è chi lo vuole imporre per viaggiare, andare al ristorante, lavorare…in poche parole vivere. PRONTISSI… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Sul green pass e i colori le Regioni provano a far ragionare Speranza I governatori vogliono alzare le soglie d'uscita dalle zone bianche: intensive al 15% e corsie al 20%. E limitare alle aree gialle il pass nei locali al chiuso.

Green pass obbligatorio da lunedì per viaggi, spettacoli e sport. Ma niente zona gialla per tutta l'estate Domani il governo Draghi dovrebbe dire sì al decreto che impone anche in zona bianca di esibire il green pass per spettacoli, viaggi e sport . Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera continua invece la discussione per quanto concerne i ristoranti al chiuso , a proposito dei quali ...

Green pass, verso obbligo a tappe per ristoranti e mezzi pubblici Il Sole 24 ORE Green pass, obbligo da settembre anche per i servizi essenziali In attesa della riunione tra governo e Cts, appaiono certe le misure che i prossimi giorni riguarderanno gli italiani sul Green pass ...

Green Pass, Giovannini: “Il Governo sta discutendo diverse ipotesi” ROMA (ITALPRESS) - "Il governo sta discutendo diverse ipotesi, a breve presenteremo la nostra proposta, il green pass è un elemento importante che di fatto viene già utilizzato. Capiremo, anche con il ...

I governatori vogliono alzare le soglie d'uscita dalle zone bianche: intensive al 15% e corsie al 20%. E limitare alle aree gialle ilnei locali al chiuso.Domani il governo Draghi dovrebbe dire sì al decreto che impone anche in zona bianca di esibire ilper spettacoli, viaggi e sport . Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera continua invece la discussione per quanto concerne i ristoranti al chiuso , a proposito dei quali ...In attesa della riunione tra governo e Cts, appaiono certe le misure che i prossimi giorni riguarderanno gli italiani sul Green pass ...ROMA (ITALPRESS) - "Il governo sta discutendo diverse ipotesi, a breve presenteremo la nostra proposta, il green pass è un elemento importante che di fatto viene già utilizzato. Capiremo, anche con il ...