“Gli ebrei dietro la pandemia”: il delirante coro dei no-vax polacchi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il delirio no-vax si fa sentire anche in Polonia dove, durante una manifestazione contro i vaccini, i convenuti al corteo che ha sfilato per le strade di Glogòw, hanno cantato che “gli ebrei sono dietro la pandemia e governano il mondo”. I manifestanti si sono anche scontrati con la polizia e tre di loro sono stati tratti in arresto. Leggi anche -> Tempi duri per i no vax: tra ricoveri a pagamento e idee di licenziamento Nel frattempo il partito di estrema destra Konfederacja ha condiviso sui social un video dove uno dei suoi sostenitori grida che “non vuole l’ebraismo in Polonia”. Sempre a Glogow i tifosi della squadra ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il delirio no-vax si fa sentire anche in Polonia dove, durante una manifestazione contro i vaccini, i convenuti al corteo che ha sfilato per le strade di Glogòw, hanno cantato che “glisonolae governano il mondo”. I manifestanti si sono anche scontrati con la polizia e tre di loro sono stati tratti in arresto. Leggi anche -> Tempi duri per i no vax: tra ricoveri a pagamento e idee di licenziamento Nel frattempo il partito di estrema destra Konfederacja ha condiviso sui social un video dove uno dei suoi sostenitori grida che “non vuole l’ebraismo in Polonia”. Sempre a Glogow i tifosi della squadra ...

magggicastef : @crosticina @Queenma78581211 @SimoPillon @matteosalvinimi A me piuttosto sembra discriminazione, esattamente come c… - MARCO1356662232 : ALLA MIA DOMANDA A JOY.. SE I TEDESCHI EBREI SI SONO MESSI IN TESTA.. D'IMPICCARE GLI EUROPEI.. X FUGGIRE CON I SOL… - Chiara58015306 : RT @abettine: 'I paragoni con gli ebrei sono fuori luogo' Davvero? Boeri/Perotti: devono pagare Capua: risarciscano gli ospedali Galimbert… - doomerwave : Pronto a diventare un cittadino di serie B e ad essere discriminato come gli ebrei nella Germania nazista. #ApartheidVaccinale - annaliagiuli : @rosumella Ma gli immigrati sono vaccinati? Potranno salire sui bus, lavorare? Mi sa che siamo noi ad essere tratta… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ebrei Politici: chi si è vaccinato e chi no Sto vedendo nascere le stesse dinamiche mosse contro gli ebrei ". Nella Lega, poi, troviamo anche Massimiliano Panizzut, Raffaella Marin e Daniele Moschioni. Non si è vaccinata neppure Virginia Raggi,...

Come il leggendario Ricardo Zamora ... occorreva difendere la dignità ma c'era altresì bisogno di far musica per alleggerire gli animi ...Resistenza e cantante Dina (Diet) Kloos - Barendregt organizzò concerti in casa per musicisti ebrei ...

Pio XII e gli Ebrei, gli interventi contro il nazismo ACI Stampa L'allarme del Gran rabbino 'I no - vax e le stelle gialle, una deriva molto pericolosa' Come le stelle gialle indossate da alcuni manifestanti a richiamare i provvedimenti nazisti contro gli ebrei perseguitati. Una vergogna contro la quale si sta levando, con forza, la voce dei rappresen ...

Oggi Sinagoga e Museo Ebraico in festa La riapertura dopo quattro mesi di stop Oggi dalle 19, dopo più di quattro mesi di chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, ritorneranno accessibili al pubblico la Sinagoga e il Museo Ebraico di Siena. La Sinagoga a pochi passi da Piazza ...

