Genoa | poker al Wacker Innsbruck in amichevole | Destro e Shomurodov in gol a Neustift

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilbatte ilinper 4-1 nel secondo impegno stagionale di preparazione alla prossima stagione di Serie A. Il Grifone di Ballardini va in gol con, Agudelo e Bianchi segnando due gol per tempo, nella ripresa anche il gol di Odobo a causa di un grave errore di Andrenacci. Buona tutto sommato la prestazione dei rossoblu, che pian piano dovranno trovare la miglior condizione. IL RACCONTO DEL MATCH – Il Grifone passa subito in vantaggio dopo nemmeno tre minuti con Mattiache si fa trovare al posto giusto al momento ...