Europei | lo psichiatra Crepet | ' pullman con giocatori si doveva evitare' **

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Lo sport non ha dimostrato una grandissima sensibilità, ultimamente. Io il viaggetto a Roma colscoperto l'avrei evitato, non sarebbe successo niente di così grave. Anzi. Sarebbe stata un'occasione per spiegare ai ragazzi che ci sono cose generali più importanti dei singoli episodi". Così loPaolocommenta all'Adnkronos i discussi festeggiamenti della Nazionale azzurra dopo la vittoria agli Europei, attraverso unscoperto che ha portato in giro icreando assembramenti di tifosi, a cui alcuni attribuiscono il raddoppio dei contagi a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Europei psichiatra

Italia Oggi

...alle 18.45 (orario anticipato eccezionalmente per consentire di seguire la finale deglidi ... Daniele Battista (dottorando di ricerca, Università di Salerno); Corrado de Rosa (e ...... e lì non c'è non dico unoma anche solo uno che abbia letto mezzo testo sul tema e ... Poco dopo arriva Civati e dice "se una cosa è giusta e la fanno altri paesi", ed evidentemente i ...Lise Van Susteren è una psichiatra americana esperta degli effetti psicologici dei cambiamenti del clima. Ha fondato Climate for Health, un’iniziativa nazionale guidata da una rete diversificata di le ...CATANIA - Si è conclusa con grande partecipazione la “Catania International Summer School of Neuroscience” 2021 promossa dal Prof. Filippo Drago, ...