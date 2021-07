Davide Mengacci stronca Anna Tatangelo: “Avrei scelto Barbara D’Urso al posto suo per ‘Scene da un matrimonio'” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “L’ho saputo dai quotidiani. Non sono stato interpellato”. Davide Mengacci non ha preso benissimo il ritorno in onda di “Scene da un matrimonio“, storico programma da lui condotto in passato che ora si appresta a tornare in onda la domenica pomeriggio su Canale 5 con Anna Tatangelo. Mengacci, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, non ha nascosto infatti le sue perplessità riguardo alla scelta di Mediaset: “Io non Avrei osato”, ha detto riferendosi all’ex moglie di Gigi D’Alessio. “Avrei fatto una scelta diversa, Avrei optato per una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) “L’ho saputo dai quotidiani. Non sono stato interpellato”.non ha preso benissimo il ritorno in onda di “Scene da un“, storico programma da lui condotto in passato che ora si appresta a tornare in onda la domenica pomeriggio su Canale 5 con, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, non ha nascosto infatti le sue perplessità riguardo alla scelta di Mediaset: “Io nonosato”, ha detto riferendosi all’ex moglie di Gigi D’Alessio. “fatto una scelta diversa,optato per una ...

