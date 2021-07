Covid-19, il Comune di Paduli predispone piano di aiuto alle famiglie (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPaduli (Bn) – Il Sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli, ha reso noto il piano Socio Economico varato dalla Giunta Comunale per dare un concreto aiuto alla comunità nel fronteggiare l’emergenza Covid. Di seguito, alcune delle misure previste. TARI DOMESTICA: – Sgravio dell’8% a favore di tutte le utenze domestiche; – Azzeramento totale per coloro che hanno un ISEE da 0 a 5.000 Euro; – Riduzione del 50% per coloro con ISEE sino a 10.000 Euro. TARI NON DOMESTICA: – Riduzione del 22% per le attività commerciali maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria (bar, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Il Sindaco di, Domenico Vessichelli, ha reso noto ilSocio Economico varato dalla Giunta Comunale per dare un concretoalla comunità nel fronteggiare l’emergenza. Di seguito, alcune delle misure previste. TARI DOMESTICA: – Sgravio dell’8% a favore di tutte le utenze domestiche; – Azzeramento totale per coloro che hanno un ISEE da 0 a 5.000 Euro; – Riduzione del 50% per coloro con ISEE sino a 10.000 Euro. TARI NON DOMESTICA: – Riduzione del 22% per le attività commerciali maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria (bar, ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid-19, il Comune di #Paduli predispone piano di aiuto alle famiglie ** - Ravenna24ore : Covid. 20 nuovi casi oggi nel Ravennate (7 nel comune capoluogo), 324 in Emilia-Romagna - Soverato : Crescono i contagi da covid, sospese serate in locali di un comune calabrese - LuposchiChiara : @Saraghina3 @OmbraDuca @Pinosuma1 Per dichiarazione stessa di tutti gli schieramenti politici tre anni fa era pre c… - _maria1503_ : #Covid, il Comune di Villafrati premia chi si è distinto nel contrasto dell'emergenza... ???????? #Villafrati… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Comune Vaccinazione: con mix vaccini risposta più forte ...mix vaccini risposta più forte 21 Luglio 2021 Vaccinazione classica con un unico vaccino anti Covid ..."Abbiamo scelto di far prevalere l'ambizione e di lavorare incessantemente a un documento comune ...

Reggio. 'Incontriamoci in Centro', serie di iniziative per far battere il cuore della città La dirigente del Servizio Attività produttive del Comune, Lorena Belli, ha presentato i dettagli ... così come previsto dalla normativa Covid, e trasformerà quest'area in un Salotto sotto le stelle. L'...

"Comune, conti in ordine malgrado il Covid" il Resto del Carlino Coronavirus, perché si può svenire dopo il vaccino anti-Covid (e come prevenire) Svenire dopo il vaccino anti-Covid è una piccola disavventura che può accadere nei minuti successivi alla puntura. Si tratta di una reazione avversa piuttosto ...

Vicenza: entro dicembre il nuovo piano strategico dello sport Prende il via ufficialmente oggi il percorso di realizzazione del “Piano strategico dello sport” del quale il Comune di Vicenza intende dotarsi entro il 2021, nel rispetto di quanto previsto dalle lin ...

...mix vaccini risposta più forte 21 Luglio 2021 Vaccinazione classica con un unico vaccino anti..."Abbiamo scelto di far prevalere l'ambizione e di lavorare incessantemente a un documento...La dirigente del Servizio Attività produttive del, Lorena Belli, ha presentato i dettagli ... così come previsto dalla normativa, e trasformerà quest'area in un Salotto sotto le stelle. L'...Svenire dopo il vaccino anti-Covid è una piccola disavventura che può accadere nei minuti successivi alla puntura. Si tratta di una reazione avversa piuttosto ...Prende il via ufficialmente oggi il percorso di realizzazione del “Piano strategico dello sport” del quale il Comune di Vicenza intende dotarsi entro il 2021, nel rispetto di quanto previsto dalle lin ...