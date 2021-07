Clamoroso Inter, dietrofront: non si parte per gli Usa! E' ufficiale (Di mercoledì 21 luglio 2021) MILANO - L'Inter non volerà negli Stati Uniti per giocare la Florida Cup : il Clamoroso dietrofront, comunicato ufficialmente dal club nerazzurro, è stato deciso nelle ultime ore dai vertici societari. Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 luglio 2021) MILANO - L'non volerà negli Stati Uniti per giocare la Florida Cup : il, comunicato ufficialmente dal club nerazzurro, è stato deciso nelle ultime ore dai vertici societari.

Advertising

Fprime86 : RT @CorSport: Clamoroso #Inter, dietrofront: non si parte per gli #Usa! ?? - MaricaGusmitta : RT @CorSport: Clamoroso #Inter, dietrofront: non si parte per gli #Usa! ?? - gdoc70 : #Inter Fino a ieri sera ( Sportitalia) sembravamo dei morti di fame che partivamo a tutti i costi.. ora ' clamoroso… - ILOVEPACALCIO : Il clamoroso dietrofront dell'#Inter: la squadra non partirà per gli Stati Uniti - CorSport : Clamoroso #Inter, dietrofront: non si parte per gli #Usa! ?? -