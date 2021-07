Cina devastata dalle inondazioni | 12 persone annegate

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nelle ultime ore laè stata colpita da devastanti: la città di Zhengzhou ha registrato 12 morti per annegamento nella metro Laè stata colpita da grandi, in particolare la provincia centrale cinese di Henan: la città ospita circa 94 milioni di. Sono circa 12 lemorte nell’inondazione della metropolitana della città di Zhengzhou, dove in poco meno di un’ora,16:00 alle 17:00, si sono registrati 20 centimetri di pioggia. Il ministero della Gestione delle emergenze ha inviato un gruppo di lavoro nelle aree ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cina devastata

Fanpage.it

Colpa dei cambiamenti climaticie Usa preoccupate per i cambiamenti climatici. Cambio di passo rispetto all'era Trump Allarme incendi in mezzo mondo. Colpa dei cambiamenti climatici...protagonisti di un'avanzata che li ha visti prevalere in un distretto dopo l'altro della... compreso un arco di terra che va dal confine iraniano nell'ovest fino alla frontiera con la, ...Le strade devastate dall’acqua, il traffico cittadino spazzato via dalla corrente, i passeggeri della metro intrappolati. Sono queste le immagini della gravissima alluvione che sta colpendo la provinc ...Le violente precipitazioni stanno mettendo in ginocchio soprattutto la città di Zhengzhou: evacuate oltre 300mila persone ...