Ci sono ancora molti dubbi sulle Olimpiadi che stanno per iniziare (Di mercoledì 21 luglio 2021) La cerimonia di apertura delle Olimpiadi è sempre più vicina, ma a Tokyo regna l'incertezza. Il numero di contagi da coronavirus in Giappone continua a salire, anche quelli relativi agli atleti e a tutte le persone coinvolte nella manifestazione sportiva: il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 ieri ne aveva individuati 71 tra sportivi, staff tecnici e altri addetti ai lavori. C'è anche l'Italia. Da un paio di giorni sale l'apprensione per la positività di un giornalista atterrato domenica all'aeroporto di Haneda. Sullo stesso volo erano presenti la nuotatrice Simona Quadarella, la Nazionale di basket maschile, la squadra di ciclismo, quella dei tuffi: 37 Azzurri in ...

