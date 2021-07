Carcere Santa Maria Capua Vetere | Modena Fi | “Il Parlamento attui riforme Pnrr”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Mi unisco ai ringraziamenti al ministro Cartabia per le sue parole e al presidente Draghi per aver detto che asi è celebrato un fallimento collettivo. Mi sono subito posta la domanda di quale risposta concreta possa dare il. Credo che bisogna attuare con il tempismo richiesto tutte lepreviste dale su cui ci siamo impegnati formalmente. Questa sarebbe vera concretezza. Sappiamo che nel Recovery ci sono le risorse per fronteggiare le problematiche che attengono le strutture ...