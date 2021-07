Bayern Monaco, Goretzka in scadenza nel 2022: il Real Madrid ci pensa (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Real Madrid ci riprova. Dopo essersi aggiudicato le prestazioni di David Alaba, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco, i Blancos sperano di poter fare la stessa cosa con Leon Goretzka. Come riporta la Bild, infatti, il centrocampista tedesco ha il contratto in scadenza nel 2022, e gli spagnoli gli avrebbero già preannunciato un ricco contratto, nel caso si liberasse dai bavaresi la prossima estate. D’altronde, il Real Madrid ha bisogno di fare un passo oltre Modric e Kroos, che la prossima estate avranno rispettivamente 37 e 32 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilci riprova. Dopo essersi aggiudicato le prestazioni di David Alaba, arrivato a parametro zero dal, i Blancos sperano di poter fare la stessa cosa con Leon. Come riporta la Bild, infatti, il centrocampista tedesco ha il contratto innel, e gli spagnoli gli avrebbero già preannunciato un ricco contratto, nel caso si liberasse dai bavaresi la prossima estate. D’altronde, ilha bisogno di fare un passo oltre Modric e Kroos, che la prossima estate avranno rispettivamente 37 e 32 ...

Advertising

sportface2016 : #Calciomercato | Il #RealMadrid ci riprova: occhi su #Goretzka, in scadenza con il #BayernMonaco nel 2022 - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Stadio Maradona, il 29 luglio l'inaugurazione, ma il Napoli sarà a Monaco in vista dell'amichevole col Bay… - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato Juve, #Richiesta #Folle | È #Rottura col #Bayern! - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Stadio Maradona, il 29 luglio l'inaugurazione, ma il Napoli sarà a Monaco in vista dell'amichevole col Bay… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Stadio Maradona, il 29 luglio l'inaugurazione, ma il Napoli sarà a Monaco in vista dell'amichevole col Bay… -