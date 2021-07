Wta Gdynia 2021 | programma e orari di mercoledì 21 luglio

(Di martedì 20 luglio 2021) L’ordine di gioco del Wta di, con ile glidi21. Ad aprire la giornata saranno due match validi ancora per il primo turno: sul campo centrale andrà in scena la partita tra Kuzmova e Gracheva, mentre sul Court 1 quella tra Zanevska e Loeb. Ecco quindi tutti glie l’ordine di gioco di giornata. CENTRE COURT A partire dalle 11.00 – Kuzmova vs (7) Gracheva A seguire – Schmiedlova vs Bondar A seguire – Falkowska vs Korpatsch A seguire – Kucova vs (10) Bara COURT 1 A partire dalle 11.00 – Zanevska vs Loeb SportFace.

