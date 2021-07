Vaccini, in un giorno in Piemonte raccolte 6.200 adesioni dai 12 ai 15 anni (Di martedì 20 luglio 2021) In una sola giornata 6.200 richieste di pre adesione dai 12 ai 15 anni in Piemonte; si sono aperte ieri, lunedì 19 luglio, le adesioni per la vaccinazione dei 12 - 15enni non fragili e al momento sono ... Leggi su novaratoday (Di martedì 20 luglio 2021) In una sola giornata 6.200 richieste di pre adesione dai 12 ai 15in; si sono aperte ieri, lunedì 19 luglio, leper la vaccinazione dei 12 - 15enni non fragili e al momento sono ...

Advertising

infoitsalute : Vaccini, in un giorno in Piemonte raccolte 6.200 adesioni dai 12 ai 15 anni - plums_the : @Donatel76930429 @ladyonorato @GiulioMarini2 @chezbabs @Corriere @borghi_claudio @matteosalvinimi Hai ragione. Ques… - Giorno_Legnano : Allarme temperature nelle celle dei vaccini Code fino a due ore - steeqaatsy : RT @ffffjd: Diario dittatura sanitaria, giorno 547. La scienza ha creato vaccini in tempi record che evitano la morte di milioni di persone… - ivargonx : RT @ffffjd: Diario dittatura sanitaria, giorno 547. La scienza ha creato vaccini in tempi record che evitano la morte di milioni di persone… -