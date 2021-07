Spazio: volo di Bezos perfettamente riuscito, la capsula atterrata nel Texas (video) (Di martedì 20 luglio 2021) Il volo, che segue di pochi giorni il successo analogo ottenuto dalla Virgin Galactic con a bordo Richard Branson, avviene nel 52/o anniversario dello storico sbarco dell'Apollo 11 sulla Luna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 luglio 2021) Il, che segue di pochi giorni il successo analogo ottenuto dalla Virgin Galactic con a bordo Richard Branson, avviene nel 52/o anniversario dello storico sbarco dell'Apollo 11 sulla Luna L'articolo proviene da Firenze Post.

