(Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug (Adnkronos) - "con inoie condividere norme contro la omotransfobia...". Lo scrive su Twitter Enrico, rilanciando ildel senatore della Lega Claudioin cui si legge: "Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffanculo e la cancellazione dalla lista dei contatti. Perchè questi eroi la prossima volta che intervistano un LGBT non gli chiedono se è sieropositivo e se fa profilassi?". Poco dopo, l'esponente della Lega ha pubblicato un altro ...

Advertising

LegaSalvini : DATE UN VALIUM A LETTA - Martina59680344 : RT @Open_gol: «Scherza sui vaccini: è un completo irresponsabile» Enrico Letta, segretario del Pd - TV7Benevento : **Omofobia: Letta cita tweet Borghi, 'coloro con i quali dovremmo negoziare...'**... - Rom_Lisa : RT @Open_gol: «Scherza sui vaccini: è un completo irresponsabile» Enrico Letta, segretario del Pd - EugenioCardi : RT @Open_gol: «Scherza sui vaccini: è un completo irresponsabile» Enrico Letta, segretario del Pd -

Ultime Notizie dalla rete : **Omofobia Letta

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, a margine di un incontro istituzionale, in merito alle spaccature per la legge contro l'. "Abbiamo detto che la gestione chiave è quella del ...... o meglio il suo segretario Enrico, rifiuta di trattare qualsiasi pur modesta correzione alla legge Zan sulla repressione dell', mentre si mostra assai compiacente per le richieste di ...– continua sotto –. Così l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mario Furore, commenta i recenti atti di violenza avvenuti in Campania ai danni di due coppie lesbiche. – continua sotto –. “La legg ...Tanto è che già i primi stracci sono volati e 700 emendamenti presentati dal Carroccio. Non sembra essercene l’ombra. Mezzogiorno di fuoco quello di oggi considerando il tenore delle discussioni sorte ...