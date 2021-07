Olimpiadi Tokyo, un tecnico ceco di beach volley positivo al COVID (Di martedì 20 luglio 2021) A sole 24 ore dalla positività al COVID di un atleta ceco di beach volley, si registra quella di un tecnico della medesima nazionalità: secondo quanto riportato da Inside The Games si tratterebbe di Simon Nausch, allenatore della coppia femminile composta da Barbora Hermannová e Markéta Sluková. Nuovo caso dunque per i cechi, dopo quello dell’atleta Ond?ej Peruši?: il tecnico ora è in isolamento al di fuori del Villaggio Olimpico e sta fornendo i nomi dei suoi contatti stretti. Al momento non si sa ancora se questa positività andrà ad influire sulla partecipazione della coppia ceca ai ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) A sole 24 ore dalla positività aldi un atletadi, si registra quella di undella medesima nazionalità: secondo quanto riportato da Inside The Games si tratterebbe di Simon Nausch, allenatore della coppia femminile composta da Barbora Hermannová e Markéta Sluková. Nuovo caso dunque per i cechi, dopo quello dell’atleta Ond?ej Peruši?: ilora è in isolamento al di fuori del Villaggio Olimpico e sta fornendo i nomi dei suoi contatti stretti. Al momento non si sa ancora se questa positività andrà ad influire sulla partecipazione della coppia ceca ai ...

