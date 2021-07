Non è vero che Pfizer e Moderna hanno «annullato gli studi» sui vaccini contro la Covid-19 (Di martedì 20 luglio 2021) Il 20 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 5 luglio 2021 dal blog Il Simplicissimus e intitolato “Pfizer e Moderna annullano gli studi: impossibile conoscere l’efficacia dei vaccini”. Secondo l’articolo, condiviso quasi 2.300 volte su Facebook al momento della segnalazione a Facta, «sia Pfizer che Moderna hanno fatto sapere di aver annullato lo studio sull’efficacia dei vaccini per il Covid 19» in quanto i partecipanti agli ... Leggi su facta.news (Di martedì 20 luglio 2021) Il 20 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 5 luglio 2021 dal blog Il Simplicissimus e intitolato “annullano gli: impossibile conoscere l’efficacia dei”. Secondo l’articolo, condiviso quasi 2.300 volte su Facebook al momento della segnalazione a Facta, «siachefatto sapere di averloo sull’efficacia deiper il19» in quanto i partecipanti agli ...

