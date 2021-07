MotoGp | Pedrosa torna in pista come wild card nel Gp di Stiria

Advertising

abc_es : RT @abc_deportes: Dani Pedrosa vuelve a MotoGP - abc_deportes : Dani Pedrosa vuelve a MotoGP - infoitsport : MotoGP, ufficiale: Daniel Pedrosa wild card in Stiria con KTM - infoitsport : MotoGP, Dani Pedrosa correrà con la KTM il GP di Stiria - infoitsport : MotoGP, Leitner: “Dopo l’Austria Pedrosa potrebbe correre un’altra gara” -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Pedrosa

... chiusa a Valencia in quinta posizione, Danitornerà in pista per un Gran Premio ufficiale di. Lo farà da wild card con il team Red Bull KTM - per il quale dal 2019 fa il collaudatore ...Translated by Heather Watson, official: Danielto wildcard in Styria with KTMROMA - Il calendario 2021 del Mondiale di MotoGp potrebbe subire ulteriori modifiche dovute all'emergenza coronavirus. Con la pandemia ancora in corso, le restrizioni in alcuni paesi potrebbero impedi ...o spagnolo, collaudatore Ktm, correrà come wild card il GP di Stiria: 'Proverò a godermi il weekend'. . Dani Pedrosa torna a correre in MotoGP. “È stato molto interessante far parte di questo progetto ...