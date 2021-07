Missione compiuta per Jeff Bezos. Volo nello spazio, andata e ritorno (Di martedì 20 luglio 2021) Missione compiuta per il razzo New Shepard della Blue Origin, l'azienda spaziale di Jeff Bezos. Dopo il Volo suborbitale della Virgin Galactic di Richard Branson l'èra del turismo spaziale sembra davvero iniziata. Alle 15:12 i serbatoi del razzo New Shepard che sfrutta un motore BE-3 a idrogeno ed ossigeno liquido iniziano l'accensione. Il razzo New Shepard decolla e atterra nove minuti più tardi, pronto per essere revisionato e riutilizzato. Intanto la capsula si era sganciata dal propulsore. Con a bordo i quattro astronauti, Jeff Bezos, suo fratello Mark, la pilota ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 luglio 2021)per il razzo New Shepard della Blue Origin, l'azienda spaziale di. Dopo ilsuborbitale della Virgin Galactic di Richard Branson l'èra del turismo spaziale sembra davvero iniziata. Alle 15:12 i serbatoi del razzo New Shepard che sfrutta un motore BE-3 a idrogeno ed ossigeno liquido iniziano l'accensione. Il razzo New Shepard decolla e atterra nove minuti più tardi, pronto per essere revisionato e riutilizzato. Intanto la capsula si era sganciata dal propulsore. Con a bordo i quattro astronauti,, suo fratello Mark, la pilota ...

