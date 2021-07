Milan, l’ad Gazidis ha un tumore alla gola: «Sono fiducioso, sembra curabile» (Di martedì 20 luglio 2021) L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha ricevuto una diagnosi di carcinoma alla gola. La notizia della sua malattia è stata diffusa in un comunicato stampa della stessa società rossonera, che sottolinea il «pieno sostegno della proprietà, del Presidente Scaroni e del Management del Club» al dirigente di calcio. «Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici», fanno sapere dal club, «i medici prevedono che si riprenderà completamente. Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate». Lo stesso Gazidis ha commentato la sfida che dovrà affrontare. «Non ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) L’amministratore delegato delIvanha ricevuto una diagnosi di carcinoma. La notizia della sua malattia è stata diffusa in un comunicato stampa della stessa società rossonera, che sottolinea il «pieno sostegno della proprietà, del Presidente Scaroni e del Management del Club» al dirigente di calcio. «Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici», fanno sapere dal club, «i medici prevedono che si riprenderà completamente. Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate». Lo stessoha commentato la sfida che dovrà affrontare. «Non ...

