Green Pass, virologo Di Perri: “Favorevole per posti al chiuso, eviteremmo Italia a macchia di leopardo e chiusure. Ora preparare piano scuola” (Di martedì 20 luglio 2021) “Più che colori per le Regioni preparerei un piano scuola visto che c’è il tempo per farlo e inserirei il Green Pass per i luoghi al chiuso, perché se non facciamo così alla prima epidemia in un ristorante, o nelle palestre e nelle piscine, li richiuderanno tutti”. È l’opinione di Giovanni Di Perri, virologo dell’Amedeo di Savoia di Torino, riguardo all’ipotesi di introdurre una certificazione obbligatoria per accedere ad alcuni servizi. “In una fase del genere non siamo ancora sicuri di affrontare le nuove infezioni senza i numeri del Passato – spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) “Più che colori per le Regioni preparerei unvisto che c’è il tempo per farlo e inserirei ilper i luoghi al, perché se non facciamo così alla prima epidemia in un ristorante, o nelle palestre e nelle piscine, li richiuderanno tutti”. È l’opinione di Giovanni Didell’Amedeo di Savoia di Torino, riguardo all’ipotesi di introdurre una certificazione obbligatoria per accedere ad alcuni servizi. “In una fase del genere non siamo ancora sicuri di affrontare le nuove infezioni senza i numeri delato – spiega ...

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - Alexei30532362 : RT @AzzurraBarbuto: La costituzionalista che su Rai3 ci spiega che il Green Pass per la vita sociale è cosa buona e giusta costituisce la p… - umbriaOn : #Obbligo Green pass, #ipotesi ‘due livelli’: una #dose #vaccino per #ristoranti al chiuso, due per #eventi e luoghi… -