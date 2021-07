Gazzetta: Adl non ha mai digerito il comportamento di Insigne nell’ammutinamento (Di martedì 20 luglio 2021) Luciano Spalletti prova a ricucire lo strappo tra Insigne e il Napoli per favorire il rinnovo del capitano, di cui non ha intenzione di privarsi. Ma c’è qualcosa che non potrà mai ricucire, scrive la Gazzetta dello Sport: la frattura determinatasi con l’ammutinamento del 2019, quando sulla panchina del Napoli sedeva Carlo Ancelotti. E’ una cosa che il presidente De Laurentiis non ha mai potuto perdonare alla squadra e, in particolare, a Insigne. “De Laurentiis non ha mai digerito il comportamento del gruppo e in particolare del suo capitano. Che su quell’episodio vede pendere sulla propria testa la spada ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021) Luciano Spalletti prova a ricucire lo strappo trae il Napoli per favorire il rinnovo del capitano, di cui non ha intenzione di privarsi. Ma c’è qualcosa che non potrà mai ricucire, scrive ladello Sport: la frattura determinatasi con l’ammutinamento del 2019, quando sulla panchina del Napoli sedeva Carlo Ancelotti. E’ una cosa che il presidente De Laurentiis non ha mai potuto perdonare alla squadra e, in particolare, a. “De Laurentiis non ha maiildel gruppo e in particolare del suo capitano. Che su quell’episodio vede pendere sulla propria testa la spada ...

