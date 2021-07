Francia, record di contagi: 18mila in un giorno, ma il governo alleggerisce le restrizioni del green pass (Di martedì 20 luglio 2021) Impennata di nuovi casi nelle ultime 24 ore in Francia: 18mila nuovi positivi al virus SarsCov2 in un solo giorno, contro i 7mila della scorsa settimana. “Questo – ha detto il ministro della Salute Olivier Véran durante il suo intervento all’Assemblea Nazionale – equivale ad un aumento della circolazione del virus dell’ordine del 150% in una settimana: non abbiamo mai visto una cosa del genere, né con il Covid, nel ceppo storico, né con la variante inglese, né con quella sudafricana o brasiliana”. Numeri alla mano, un livello così alto di contagi in una sola giornata non si verificava da metà maggio. Parlando delle misure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Impennata di nuovi casi nelle ultime 24 ore innuovi positivi al virus SarsCov2 in un solo, contro i 7mila della scorsa settimana. “Questo – ha detto il ministro della Salute Olivier Véran durante il suo intervento all’Assemblea Nazionale – equivale ad un aumento della circolazione del virus dell’ordine del 150% in una settimana: non abbiamo mai visto una cosa del genere, né con il Covid, nel ceppo storico, né con la variante inglese, né con quella sudafricana o brasiliana”. Numeri alla mano, un livello così alto diin una sola giornata non si verificava da metà maggio. Parlando delle misure ...

