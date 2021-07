Advertising

lUltimoUomo : «Mi è parso, in qualche modo, giusto. Di quella giustezza che hanno i desideri anelati da tempo, che le bizze del d… - amoremeno_ : Qui per dire che ho superato finalmente quel reality di merda e adoro Giuly e Leo #prelemi - plora1 : RT @seadatrash: La canzone che papà Mario dedicó a Giulia,così ora lui la dedica a Leo. La bellezza di Pierpapà e di Leo,finalmente felici… - Carmelacarmen8 : RT @seadatrash: La canzone che papà Mario dedicó a Giulia,così ora lui la dedica a Leo. La bellezza di Pierpapà e di Leo,finalmente felici… - LudovicaValerio : RT @seadatrash: La canzone che papà Mario dedicó a Giulia,così ora lui la dedica a Leo. La bellezza di Pierpapà e di Leo,finalmente felici… -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente Leo

L'Ultimo Uomo

È un anno cruciale per Paulo Dybala, che ha visto trionfare a distanzaMessi e la sua Argentina ... Se l'idolo Messi halasciato il segno con l'Albiceleste, adesso tocca al suo presunto ...Dopo "La canzone delle ossa" per esorcizzare i suoi 50 anni e che niente ha però a che vedere con il passare degli anni, arrival'album che sarà disponibile nei digital store dal 23 luglio e nei negozi di musica in autunno. Gerardo Balestrieri cantautore apolide, polistrumentista e interprete, si districa con innata ...Non convocato nelle Seleccion per i postumi di un infortunio al ginocchio, il genietto juventino conta sulla restaurazione di Allegri per scrivere nuovi capitoli della sua storia. Mentre CR7 sfoglia l ...Venerdì 23 luglio prenderanno il via i Giochi olimpici di Tokyo 2020, rimandati al 2021 a causa della pandemia da Covid-19. Le competizioni di surf ai Giochi della XXXII Olimpiade faranno il loro debu ...