Europei, gli inglesi non ci stanno: in 150mila chiedono di rigiocare la finale (Di martedì 20 luglio 2021) Petizioni online per ripetere la finale e ristoranti italiani boicottati: Wembley fa ancora male agli inglesi Wembley fa ancora male e gli inglesi non riescono a darsi pace. Su change.org è stata lanciata una petizione per rigiocare la finale tra Italia e Inghilterra. In questo momento le firme a supporto sono 144.215. Questa la motivazione: «La partita non è stata per niente giusta. L’Italia ha ricevuto soltanto cartellini gialli per aver trattenuto i giocatori inglesi come se fossero schiavi – c’è l’immagine dell’iconica trattenuta di Chellini a Saka -. Tutte le spinte, le trattenute, i ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Petizioni online per ripetere lae ristoranti italiani boicottati: Wembley fa ancora male agliWembley fa ancora male e glinon riescono a darsi pace. Su change.org è stata lanciata una petizione perlatra Italia e Inghilterra. In questo momento le firme a supporto sono 144.215. Questa la motivazione: «La partita non è stata per niente giusta. L’Italia ha ricevuto soltanto cartellini gialli per aver trattenuto i giocatoricome se fossero schiavi – c’è l’immagine dell’iconica trattenuta di Chellini a Saka -. Tutte le spinte, le trattenute, i ...

Advertising

_the_jackal : #Euro2020 (o 2021) - il riassunto Sono passati 7 giorni dalla vittoria. In attesa delle #OlimpiadeTokyo2020, ripa… - fattoquotidiano : Covid, boom di casi a Roma: in città 557 nuovi positivi in 24 ore. D’Amato: “Paghiamo ‘effetto Gravina’, colpa dell… - Giorgiolaporta : Decine di migliaia nei #GayPride d’Italia due settimane fa e adesso che aumentano i #contagi la colpa è di chi ha f… - nosferatu_ele : Ci siamo seguitx con gli Europei e non abbiamo interagito anche perché vedo che tw poco ?? però sembri una persona c… - titina49 : RT @erretti42: Covid, boom di casi a Roma: in città 557 nuovi positivi in 24 ore. D'Amato: 'Paghiamo 'effetto Gravina', colpa della festa p… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei gli Boom di contagi Covid a Roma, nuovi casi quintuplicati dalla finale degli Europei ...- ha detto stamattina l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - I casi sono ancora destinati ad aumentare per l'effetto del calo di tensione in occasione dei festeggiamenti per gli Europei, ...

Borse, Piazza Affari e l'Europa rimbalzano sulla scia di Wall Street Dopo il lunedì nero tornano gli acquisti sulle azioni, ma i titoli di Stato europei restano in rally, insieme al dollaro, segno che la propensione al rischio soffre ancora i pericoli delle variante Delta del coronavirus e le sue ...

Calcio, Europei: gli inglesi vogliono rigiocare la finale Offida info Psv Eindhoven-Galatasaray, Champions League: formazioni, pronostici Psv Eindhoven-Galatasaray è un match del secondo turno preliminare di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: formazioni, pronostici.

Boom di contagi Covid a Roma, nuovi casi quintuplicati dalla finale degli Europei «Stiamo pagando il cosiddetto “effetto Gravina” ma senza complicazioni negli ospedali - ha detto stamattina l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - I casi sono ancora destinati ad aumentar ...

...- ha detto stamattina l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - I casi sono ancora destinati ad aumentare per l'effetto del calo di tensione in occasione dei festeggiamenti per, ...Dopo il lunedì nero tornanoacquisti sulle azioni, ma i titoli di Statorestano in rally, insieme al dollaro, segno che la propensione al rischio soffre ancora i pericoli delle variante Delta del coronavirus e le sue ...Psv Eindhoven-Galatasaray è un match del secondo turno preliminare di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: formazioni, pronostici.«Stiamo pagando il cosiddetto “effetto Gravina” ma senza complicazioni negli ospedali - ha detto stamattina l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - I casi sono ancora destinati ad aumentar ...