Draghi fa sponda col Quirinale. E rimbalza Conte sulla Giustizia (Di martedì 20 luglio 2021) Il fastidio di questi giorni per l'ennesima minaccia di un pantano parlamentare sulla riforma della Giustizia è stato tale e tanto che nelle ultime ore Mario Draghi ha deciso di renderne informalmente partecipe anche il Quirinale Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 luglio 2021) Il fastidio di questi giorni per l'ennesima minaccia di un pantano parlamentareriforma dellaè stato tale e tanto che nelle ultime ore Marioha deciso di renderne informalmente partecipe anche il

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Primo incontro da capo. Il leader M5s fa sponda con Letta sulla Cartabia. Apre a soluzioni “tecnich… - xblunotte : RT @ilgiornale: Il fastidio di questi giorni per l'ennesima minaccia di un pantano parlamentare sulla riforma della Giustizia è stato tale… - ragusaibla : Sulla Giustizia: nessuna modifica ed approvazione nelle due Camere prima dell'inizio del semestre bianco.… - ragusaibla : Draghi fa sponda con il Quirinale. E rimbalza Conte sulla Giustizia: nessuna modifica - ilgiornale : Il fastidio di questi giorni per l'ennesima minaccia di un pantano parlamentare sulla riforma della Giustizia è sta… -