Death’s Door, Cris Tales, The Ascent e gli altri: un’estate all’insegna degli indie – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 20 luglio 2021) Si prospettano settimane particolarmente ricche e movimentate sul fronte degli indie, nonostante il periodo solitamente piuttosto calmo.. Quando si parla di indie, solitamente si sbaglia già a partire dall’uso di tale definizione, ma visto quanto questa si è ampliata a comprendere produzioni di scala diversa sebbene non propriamente indipendenti, possiamo sfruttare tranquillamente un ampio margine di errore. Sotto diversi aspetti, siamo quasi arrivare a considerare indie quelli che un tempo erano semplicemente giochi di produzione media, ma in certi casi si ritorna invece alla definizione più pura per parlare di vere e ... Leggi su helpmetech (Di martedì 20 luglio 2021) Si prospettano settimane particolarmente ricche e movimentate sul fronte, nonostante il periodo solitamente piuttosto calmo.. Quando si parla di, solitamente si sbaglia già a partire dall’uso di tale definizione, ma visto quanto questa si è ampliata a comprendere produzioni di scala diversa sebbene non propriamente indipendenti, possiamo sfruttare tranquillamente un ampio margine di errore. Sotto diversi aspetti, siamo quasi arrivare a considerarequelli che un tempo erano semplicemente giochi di produzione media, ma in certi casi si ritorna invece alla definizione più pura per parlare di vere e ...

Advertising

GamingToday4 : Death’s Door: ecco il trailer di lancio - Multiplayerit : Death's Door, Cris Tales, The Ascent e gli altri: un'estate all'insegna degli indie - _Mdk7_ : Qualche parola extra sul gioco, dopo la nostra diretta di quasi 3h. Death’s Door è, a mia memoria, il salto in avan… - TWGEEKIT : Oggi si apre la Death’s Door per i giocatori su Xbox Series X/S e PC - MondoXbox : Il corvo avventuriero di Death's Door combatte nel trailer di lancio -