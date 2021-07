De Luca: “Senza il 70% delle immunizzazioni, studenti vaccinati in classe, quelli non vaccinati in Dad” (Di martedì 20 luglio 2021) "È evidente che il mancato raggiungimento della soglia del 70% di immunizzazioni obbligherebbe le Direzioni scolastiche a mantenere il doppio regime: studenti vaccinati in preSenza, e didattica a distanza per chi non è vaccinato". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) "È evidente che il mancato raggiungimento della soglia del 70% diobbligherebbe le Direzioni scolastiche a mantenere il doppio regime:in pre, e didattica a distanza per chi non è vaccinato". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De. L'articolo .

Advertising

mattinodinapoli : Covid, De Luca vuole evitare la Dad: «Ma senza il 70% di immunizzati in classe solo studenti vaccinati» - ProDocente : De Luca: “Senza il 70% delle immunizzazioni, studenti vaccinati in classe, quelli non vaccinati in Dad” - orizzontescuola : De Luca: “Senza il 70% delle immunizzazioni, studenti vaccinati in classe, quelli non vaccinati in Dad” - mdipatrizi5 : @Luca_15_5 A parte che auguro a quegli inqualificabili una vacanza orrenda,forse si è salvata,senza alcun dubbio la… - fainformazione : Veralibera, 'Mare Mare' esce su Senza Dubbi / Jaywork Veralibera reinterpreta 'Mare Mare' di Luca Carboni tornan… -