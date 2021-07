Dai miei legali, la piattaforma online democratica per capire facilmente la soluzione ai problemi legali (Di martedì 20 luglio 2021) Francesca Florio, in arte (su Instagram) Checcaflo, è una giovane praticante abilitata che fa divulgazione su temi giuridici online. Neanche 24 ore fa ha lanciato il suo progetto, primo in Italia, ovvero una piattaforma per fornire consulenza legale a distanza ovunque ci si trovi. «Dai miei legali è tra le poche piattaforme che permette di organizzarsi per una videochiamata», ha spigato ai microfoni di Giornalettismo la sua creatrice. Videochiamata che, leggendo sul sito di Dai miei legali, può essere organizzata come preferisce il cliente utilizzando ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 luglio 2021) Francesca Florio, in arte (su Instagram) Checcaflo, è una giovane praticante abilitata che fa divulgazione su temi giuridici. Neanche 24 ore fa ha lanciato il suo progetto, primo in Italia, ovvero unaper fornire consulenza legale a distanza ovunque ci si trovi. «Daiè tra le poche piattaforme che permette di organizzarsi per una videochiamata», ha spigato ai microfoni di Giornalettismo la sua creatrice. Videochiamata che, leggendo sul sito di Dai, può essere organizzata come preferisce il cliente utilizzando ...

