Covid,19, due ragazze di Tramonti positive alla variante Delta: erano state in Grecia (Di martedì 20 luglio 2021) Due nuovi positivi alla variante Delta del Covid - 19 sono stati registrati oggi a Tramonti . Si tratta di due ragazze già vaccinate, facenti parte della stessa famiglia, che erano ritornate da un ... Leggi su salernotoday (Di martedì 20 luglio 2021) Due nuovi positividel- 19 sono stati registrati oggi a. Si tratta di duegià vaccinate, facenti parte della stessa famiglia, cheritornate da un ...

Advertising

antoguerrera : Covid, il 60% dei ricoverati in Gran Bretagna NON È VACCINATO. Articolo modificato e ripubblicato dopo la clamoros… - Corriere : Il medico dello Spezia: «Il nostro focolaio Covid colpa di due calciatori no-vax» - Gazzetta_it : #Covid, il medico dello #Spezia: 'Il nostro focolaio colpa di due calciatori no-vax' - Ecatetriformis : RT @SteAlbamonte: Ciao sono Stefano. Mi sono vaccinato: ho ricevuto due dosi #Pfizer. Sono fiero di aver dato il mio contributo alla lotta… - ClaraPorta4 : RT @mediainaf: La radiazione solare che raggiunge le fasce temperate a mezzogiorno durante l’estate è sufficiente a inattivare il 63 per ce… -