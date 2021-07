Covid, lo storico Ferguson: “Rischio svolta totalitaria” (Di martedì 20 luglio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/07/quarta.mp4 Naill Ferguson non le manda a dire. E lancia un allarme sull’abitudine che l’uomo può sviluppare ai regimi autoritari. Nel suo libro Doom, the politics of catastrophe, lo storico scrive che “uno dei rischi della nostra società dopo il virus sarà di non riuscire a resistere al richiamo che propone regole e leggi totalitarie”. Un monito che nasce dalle continue restrizioni, limitazioni alla libertà e privazioni di diritti fondamentali cui, in giro per il mondo, stiamo assistendo da quando il Covid è apparso a Wuhan. “Io credo che il totalitarismo sia un ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 20 luglio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/07/quarta.mp4 Naillnon le manda a dire. E lancia un allarme sull’abitudine che l’uomo può sviluppare ai regimi autoritari. Nel suo libro Doom, the politics of catastrophe, loscrive che “uno dei rischi della nostra società dopo il virus sarà di non riuscire a resistere al richiamo che propone regole e leggi totalitarie”. Un monito che nasce dalle continue restrizioni, limitazioni alla libertà e privazioni di diritti fondamentali cui, in giro per il mondo, stiamo assistendo da quando ilè apparso a Wuhan. “Io credo che il totalitarismo sia un ...

