Covid, in Francia +150% di casi in una settimana: numeri mai visti (Di martedì 20 luglio 2021) In Francia nelle ultime 24 ore si sono registrati 18mila nuovi casi di Covid, un'impennata 'mai vista', spiega il ministro della Salute Olivier Véran, secondo cui questo inquietante aumento è legato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 luglio 2021) Innelle ultime 24 ore si sono registrati 18mila nuovidi, un'impennata 'mai vista', spiega il ministro della Salute Olivier Véran, secondo cui questo inquietante aumento è legato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una trentina di allievi che stavano partecipando a un corso di formazione per Maestri di sci del Friuli Venezia Giu… - CottarelliCPI : In Francia annunciano l’obbligo di vaccinazione per medici e restrizioni per chi non è vaccinato. Possibile che in… - SkyTG24 : In #Francia si dovrà mostrare un pass sanitario anche per entrare in caffè, ristoranti, centri commerciali. Arriva… - AlexTheMod : RT @Open_gol: Cresce in Francia il mercato nero dei Green pass - AreaPharma : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Francia +150% di casi in una settimana: numeri mai visti #covid -