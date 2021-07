Advertising

CorriereQ : Covid: aumentano contagi, 3.558 positivi, 10 vittime - infoitsalute : Covid, a Monopoli aumentano i positivi tra i ragazzi. Nessun caso tra gli over 50. Annese: 'Il vaccino va fatto' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: aumentano contagi, 3.558 positivi, 10 vittime: (ANSA) - ROMA, 20 LUG - Balzo dei positivi a… - LucaGattuso : Aumentano i ricoverati, oggi +9. In questi 2 grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto+ter… - infoitinterno : Bollettino Covid di martedì 20 luglio: 3.558 nuovi casi e 10 morti, aumentano ricoveri e terapie intensive -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano

Balzo dei positivi ai test per iindividuati nelle ultime 24 ore, sono 3.558 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.072. Sono invece 10 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7. Salgono le ...Leggi anche >in Italia, il bollettino del 20 luglio () Il totale dei casi di- 19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.293.083, di cui 127.884 morti e 4.115.889 dimessi e ...Covid, la Sicilia istituisce l'obbligo di tampone per chi arriva dall'estero. Lo stabilisce una nuova ordinanza del presidente, Nello Musumeci, che ha anche istituito due nuove zone rosse: ...Due nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di Caltabellotta e Favara, entrambe in provincia di Agrigento. A prevederle un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito dell’aument ...