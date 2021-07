Benevento, mensa scolastica anno 2021/2022: domani al via le iscrizioni al servizio (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – domani al via le iscrizioni online al servizio mensa per l’anno scolastico 2021/2022. A renderlo noto è l’assessora all’Istruzione, Rossella Del Prete. A tal proposito l’assessora ricorda che, di recente, la Giunta Comunale ha deliberato l’attivazione delle “Misure di solidarietà alimentare a favore dei nuclei familiari con figli fruitori del servizio di refezione scolastica”. Pertanto, sino alla soglia ISEE di € 21.000,00 è prevista la contribuzione pari al 100% della tariffa. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoal via leonline alper l’scolastico. A renderlo noto è l’assessora all’Istruzione, Rossella Del Prete. A tal proposito l’assessora ricorda che, di recente, la Giunta Comunale ha deliberato l’attivazione delle “Misure di solidarietà alimentare a favore dei nuclei familiari con figli fruitori deldi refezione”. Pertanto, sino alla soglia ISEE di € 21.000,00 è prevista la contribuzione pari al 100% della tariffa. ...

