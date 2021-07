Arriva il colpo di grazia alla praticabilità del cavalcavia sulla Paullese a Pantigliate: pericolo di scivolate per l’olio sui gradini. Guarda il video. (Di martedì 20 luglio 2021) L’area del sovrappasso è pericolosa, insicura, senza illuminazione, sporca, degradata, abbandonata; Città Metropolitana di Milano ha in carico la struttura ma sembra non lo sappia. Il Comune di Pantigliate si Guarda bene da ricordaglielo. Leggi su 7giorni.info (Di martedì 20 luglio 2021) L’area del sovrappasso èsa, insicura, senza illuminazione, sporca, degradata, abbandonata; Città Metropolitana di Milano ha in carico la struttura ma sembra non lo sappia. Il Comune disibene da ricordaglielo.

Ultime Notizie dalla rete : Arriva colpo Flora Canto ha dato alla luce il piccolo Niccolò! Brignano al settimo cielo. Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati genitori per la seconda volta. L'annuncio arriva proprio dai loro profili social. L'attore Enrico Brignano e Flora Canto hanno comunicato dai ...un colpo di ...

Rennes, UFFICIALE un colpo dal Nimes Commenta per primo Il Rennes ha ufficializzato l'acquisto di Birger Meling . Il terzino sinistro della nazionale norvegese arriva in Bretagna per 3 milioni dal retrocesso Nimes.

Il Mezzolara mette a segno un colpo di mercato Arriva Landi, l’ex capitano della Correggese il Resto del Carlino Varesina: a centrocampo arriva un professionista della Serie D Le uscite erano tante, e anche importanti, ma da quando ha iniziato a muoversi in entrata la Varesina sembra non aver sbagliato un colpo per trovare i giusti sostituti da mettere a disposizione di Spi ...

Altro colpo in difesa per l'Inter, ecco Vanheusden Il Genoa annuncia l'arrivo in difesa del belga classe 1999 Zinho Vanheusden, acquistato dalla società rossoblu in prestito per un anno, senza diritti di riscatto ...

