Arrestato 27enne per estorsione

I Carabinieri della Stazione di Mottola, in esecuzione di una misura cautelare emessa del Tribunale di Taranto – Ufficio G.I.P. – hanno tratto in arresto un giovane 27enne del luogo, poiché ritenuto responsabile di un tentativo di estorsione ai danni di un suo coetaneo. La vittima denunciava, presso la Stazione di Mottola, di essere oggetto di vari tentativi di richiesta di denaro, da parte di 3 giovani del luogo, fra cui l'Arrestato, i quali dietro minacce e violenze, lo avrebbero perseguitato ritenendolo responsabile della sottrazione di una partita di sostanza stupefacente. L'articolata attività di indagine posta in essere dai ...

Mottola: tentata estorsione, 27enne ai domiciliari I Carabinieri della Stazione di Mottola, in esecuzione di una misura cautelare emessa del Tribunale di Taranto, hanno arrestato un giovane 27enne del luogo, poiché ritenuto responsabile di un tentativ ...

