Antonio Rossi operato in ospedale: necessario uno stent dopo l'infarto. «Ora sto bene» (Di martedì 20 luglio 2021) Un malore dopo una maratona, domenica. Un segnale rivelatore di un infarto. Ora Antonio Rossi, ex campione olimpico della canoa, oro ad Atlanta e a Sydney e portabandiera Azzurro, attuale...

matteosalvinimi : Il più grande in bocca al lupo e auguri di pronta guarigione all'amico Antonio Rossi ???? - Agenzia_Ansa : Ricoverato per infarto l'ex campione olimpico Antonio Rossi - #ANSA - HuffPostItalia : Ricoverato per infarto ex portabandiera olimpico Antonio Rossi - gobbetti741 : RT @matteosalvinimi: Il più grande in bocca al lupo e auguri di pronta guarigione all'amico Antonio Rossi ???? - Euclide73 : Per fortuna, sta bene?????? Infarto durante una granfondo, l'olimpionico Antonio Rossi ricoverato: “Ora sto bene” -