Weekend d’estate: gite e arrampicate gratis con le Guide Alpine in Lombardia (Di lunedì 19 luglio 2021) Aria pulita, natura, bellezza: la montagna ha tutto ciò di cui ora abbiamo bisogno e per farcela scoprire le Guide alpine e gli Accompagnatori di media montagna della Lombardia anche quest’anno propongono un ricco calendario di passeggiate, arrampicate, avventure nei parchi regionali: in tutto 24 escursioni e 18 giornate di arrampicata in falesia fino a settembre gratuite e pensate per gli esperti ma anche per chi è alle prime armi, inclusi i bambini. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 luglio 2021) Aria pulita, natura, bellezza: la montagna ha tutto ciò di cui ora abbiamo bisogno e per farcela scoprire le Guide alpine e gli Accompagnatori di media montagna della Lombardia anche quest’anno propongono un ricco calendario di passeggiate, arrampicate, avventure nei parchi regionali: in tutto 24 escursioni e 18 giornate di arrampicata in falesia fino a settembre gratuite e pensate per gli esperti ma anche per chi è alle prime armi, inclusi i bambini.

Advertising

TravellerItalia : Weekend d’estate: gite e arrampicate gratis con le Guide Alpine in Lombardia - ManuelaDonghi : 'Sogno d’un dì d'estate. Quanto scampanellare tremulo di cicale' (Cit. Giovanni Pascoli) (E le cicale c'erano davv… - nattydoctor : in TT Bur10ni, Lemoni, I**aele e Sassuolo più una tizia che non so chi sia ma si chiama come una prof del mio liceo… - ValerioPastore1 : RT @docmanhattan4: Weekend d'estate, vi tocca il ricaccione di questo elenco buttato giù sull'Antro, un anno fa, di giochi estivi come Croc… - italskipper : @Nicolalpi Ma no, 'what else?' stava per 'che altro vuoi fare al mare in un weekend d'estate?' (non essere disfunzionale ??) -

Ultime Notizie dalla rete : Weekend d’estate Weekend d estate: gite e arrampicate gratis con le Guide Alpine in Lombardia Vanity Fair.it