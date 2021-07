Via D’Amelio, Sindaco Palermo ringrazia la Polizia di Stato (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel 29esimo anniversario della Strage di Via D’Amelio, ricorda “poliziotti e poliziotte che hanno dato la loro vita per la liberazione della città e del Paese dall’egemonia mafiosa”. fag/vbo/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) Ildi, Leoluca Orlando, nel 29esimo anniversario della Strage di Via, ricorda “poliziotti e poliziotte che hanno dato la loro vita per la liberazione della città e del Paese dall’egemonia mafiosa”. fag/vbo/gtr su Il Corriere della Città.

