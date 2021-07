Università statali, la classifica del Censis: sul podio Bologna, Padova e la Sapienza. Male la Federico II (Di lunedì 19 luglio 2021) Tra i mega atenei statali (quelli con oltre 40.000 iscritti) nelle prime quattro posizioni si mantengono stabili, rispettivamente, l’Università di Bologna, prima con un punteggio complessivo pari a 91,8, inseguita come gli scorsi anni dall’Università di Padova, con un punteggio pari a 88,7. Seguono, scambiandosi le posizioni della precedente annualità, La Sapienza di Roma, che con 85,5 sale dal quarto al terzo posto, e l’Università di Firenze, che retrocede dal terzo al quarto, riportando il valore complessivo di 85,0. Rimane stabile in quinta posizione ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) Tra i mega atenei(quelli con oltre 40.000 iscritti) nelle prime quattro posizioni si mantengono stabili, rispettivamente, l’di, prima con un punteggio complessivo pari a 91,8, inseguita come gli scorsi anni dall’di, con un punteggio pari a 88,7. Seguono, scambiandosi le posizioni della precedente annualità, Ladi Roma, che con 85,5 sale dal quarto al terzo posto, e l’di Firenze, che retrocede dal terzo al quarto, riportando il valore complessivo di 85,0. Rimane stabile in quinta posizione ...

