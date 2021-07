Tokyo 2020 | ritrovato Julius Ssekitoleko | individuato a 200 km dai colleghi

(Di lunedì 19 luglio 2021)è statoe riconosciuto in Giappone, esattamente a 200 km dalla sede del ritiro dell’Uganda. L’atleta africano si era allontanato spontaneamente dai proprie connazionali, dileguandosi rapidamente e probabilmente durante la notte di Osaka, precisamente a Izumisano. Dopo l’allarme lanciato dal team ugandese sono iniziate le ricerche, sebbene il biglietto scritto e lasciato in ritiro dafosse eloquente e iconico; “Non voglio tornare nel mio Paese”. La buona notizia divulgata dagli organizzatori delle Olimpiadi diè che l’atleta sia in ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Ultimo giorno sostanzioso di eventi alle Olimpiadi diquello di sabato 7 agosto, vi proponiamo di seguito il programma e gli orari italiani della diciottesima giornata di eventi e competizioni in Giappone. L'indomani ci sono le ultime finali ...Ci siamo, si stanno per concludere le Olimpiadi die sarà presto tempo di bilanci. Ma venerdì 6 agosto c'è un'altra giornata ricca di medaglie da assegnare e allora ecco il programma e gli orari italiani del diciassettesimo giorno di ...Julius Ssekitoleko è stato individuato e riconosciuto in Giappone, esattamente a 200 km dalla sede del ritiro dell'Uganda. L'atleta africano si era allontanato spontaneamente dai propri colleghi e con ...Il dilettantismo sportivo, a livello di Olimpiadi, sappiamo tutti che non esiste più. Per costruire fisici da altissime prestazioni, collezionare record, sfruttare l'interesse del ...