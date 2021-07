Studio sui vaccini: a ciclo completato l’efficacia previene il 97,3 per cento dei ricoveri in terapia intensiva (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo Studio dell’Istituto superiore di Sanità: l’efficacia complessiva della vaccinazione che «è superiore al 70% nel prevenire l’infezione in vaccinati con ciclo incompleto» e «superiore all’88% per i vaccinati con ciclo completo». Rischio zero per i giovani Leggi su corriere (Di lunedì 19 luglio 2021) Lodell’Istituto superiore di Sanità:complessiva della vaccinazione che «è superiore al 70% nel prevenire l’infezione in vaccinati conincompleto» e «superiore all’88% per i vaccinati concompleto». Rischio zero per i giovani

