Stefano Di Martino ed il dramma tenuto segreto: "C'erano siringhe, lacci e sangue ovunque" (Di lunedì 19 luglio 2021) Stefano De Martino, famoso per aver partecipato come ballerino al programma Amici di Maria De Filippi, ha recentemente condotto il programma Made in Sud. A gennaio abbiamo visto anche Stefano De Martino condurre il programma su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Il ballerino e presentatore ha raccontato la sua infanzia vissuta a Torre Annunziata, paese alle porte di Napoli. Ecco le sue parole: "Sono cresciuto in una realtà violenta, fatta di guerre tra clan, di traffici all'aria aperta. In quei luoghi si cresce in fretta". Il ragazzo abitava in un edificio fatiscente sopravvissuto al terremoto del 1980 in cui non c'è né una ...

